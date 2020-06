Warnung vor Trickdieben : Zwei Schmuckkästen in Neuss gestohlen - Polizei ermittelt

Neuss Unter dem Vorwand, eine "Bekannte" der Tochter zu sein, erschlich sich eine bislang unbekannte Frau das Vertrauen eines über 80-jährigen Senioren. Sie begleitete ihn nach Hause, am folgenden Tag merkte seine Frau, dass zwei Schmuckkästen verschwunden sind.

Das teilt die Polizei mit. Demnach sprach die Tatverdächtige den älteren Herrn am Mittwochnachmittag, 24. Juni, in der Neusser Innenstadt, gegen 16 Uhr, auf seinem Nachhauseweg an. Durch ihre geschickte Gesprächsführung, schaffte es die Unbekannte, ihn zu seiner Wohnanschrift zu begleiten. Unter einem Vorwand gelangte sie in die Wohnung, um nach einem Toilettengang schnell wieder zu verschwinden.