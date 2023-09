Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen Vermisster Neusser wohlbehalten angetroffen

Seit Sonntag, 10. September, wurde ein 44-jähriger Mann aus Neuss vermisst. Letztmalig wurde er an seiner Wohnanschrift in Neuss gesehen. Eine Eigengefährdung war laut Polizei nicht auszuschließen. Es bestand die Vermutung, dass der Mann sich in Düsseldorf aufhalten könnte. Laut Polizeibericht von Dienstag Vormittag, ist der Mann inzwischen wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche.