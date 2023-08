Verkehrsunfall in Neuss Radfahrer begeht Unfallflucht

An der Eichenallee in Neuss kam es am Montag, 21. August, gegen 13.52 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zehnjähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad den Weg am Norfbach in Richtung Allerheiligen, als er plötzlich ein lautes Hupen vernahm. Eine Radfahrer fuhr dem Jungen von hinten auf sein Fahrrad auf und es kam zum Sturz. Bevor der Unbekannte weiter in Richtung Allerheiligen fuhr, beleidigte er das Kind. Der Mann wird auf circa 55 bis 60 Jahre und einer Größe von circa 180 bis 185 Zentimeter geschätzt. Er hab weißes Haar, trug eine Sonnenbrille und ein weißes T-Shirt sowie eine kurze Jeanshose. Sein E-Bike sei schwarz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 zu melden.