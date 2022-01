Schwerer Unfall zwischen Neuss und Dormagen : A57 in beide Richtungen gesperrt - Tanklastzug überschlägt sich

Neuss/Dormagen Aus noch unbekannter Ursache hat sich auf der A57 zwischen Neuss und Dormagen ein Tanklastzug überschlagen. Ein Hubschrauber wurde angefordert.

Nach dem Unfall eines Tanklastzuges ist die Autobahn 57 zwischen Neuss und Dormagen am Donnerstagmittag in beide Richtungen gesperrt worden. Der Lastwagen habe sich zwischen den Anschlussstellen Neuss-Süd und Dormagen überschlagen und sei im Grünbereich gelandet, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte versorgten den verletzten Fahrer, ein Hubschrauber wurde angefordert. Die Unfallursache ist bislang unklar. Laut Polizei hatte das Fahrzeug Diesel-Treibstoff geladen.

Während auf der A57 die Aufräumarbeiten laufen, ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw an der Josef-Kardinal-Frings Brücke. Ein Kühltransporter ist aus noch ungeklärte Ursache hinter der Südbrücke in Fahrtrichtung Neuss vom Zubringer der B1 abgekommen und auf der Seite liegend zum stehen gekommen. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ihrem Lkw eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten vor Ort laufen auch dort, die Feuerwehr ist mit zwei Löschzugen vor Ort. Es kommt derzeit zu größeren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Josef-Kardinal-Frings Brücke in beiden Fahrtrichtungen.