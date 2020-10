Unfall in Neuss : Frau nach Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Unfall in Neuss

Neuss Nach ersten Erkenntnissen hat ein 41-jähriger Fahrer die Vorfahrt einer 27-jährigen Audifahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt.

Das teilt die Polizei mit. Ein 41-jähriger Düsseldorfer fuhr am späten Freitagabend, gegen 22.55 Uhr, mit seinem Volkswagen den Weißenberger Weg von der Wolkerstraße kommend in Richtung Josefstraße. An der Kreuzung Weißenberger Weg / Josefstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 27-jährigen Audifahrerin.