Unfall in Neuss : Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst

Unfall in Neuss

Neuss Eine Fußgängerin aus Neuss verletzte sich am Mittwochmorgen (11.03.) bei einem Verkehrsunfall schwer.

Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen trat sie, gegen 6:50 Uhr, an der Einmündung Bergheimer Straße/Steubenstraße unvermittelt auf die Fahrbahn der Bergheimer Straße. Ein 47-jähriger Neusser, der mit seinem Mercedes in Richtung Reuschenberg unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit der 49-Jährigen nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.