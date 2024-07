Unfall auf der A 57 bei Neuss 62-Jähriger wehrt sich gegen „Befreiung“ aus Unfallfahrzeug

Nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigte eine Streife der Autobahnpolizei am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr das Auto anzuhalten, mit dem der Dormagener auf der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen unterwegs war. Aber trotz eindeutiger Zeichen, so die Polizei, flüchtete der Mann teilweise über den Seitenstreifen. Letztlich löste sein Versuch, den Streifenwagen auszubremsen, eine Kollision beider Fahrzeuge aus. Dabei schleuderte der Toyota des Dormageners über die Fahrbahn, touchierte eine Betonwand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 62-Jährige konnte im Anschluss aus seinem Pkw geholt werden, setzte sich dagegen aber tüchtig zur Wehr. Die Polizei vermutet, dass er unter Drogeneinfluss stand, zumindest wurde weißes Pulver – mutmaßlich Kokain – bei ihm gefunden. Sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt.