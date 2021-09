Gefahr in Uedesheim : Großer Einsatz wegen Schwimmer im Rhein

Uedesheim Immer wieder bitten Einsatzkräfte darum, nicht im Rhein schwimmen zu gehen. Denn oftmals ruft das eine Vielzahl von Einsätzen hervor. So wie in diesem Fall.

Während des Einsatzes meldeten sich Zeugen, die beobachtet hatten, wie eine Person im Uedesheimer Naturschutzgebiet aus dem Wasser gestiegen war und sich im Naturschutzgebiet aufhielt. Da sich zusätzlich in der Zwischenzeit Angehörige des Schwimmers meldeten, die die Person vermissten, wurden Landkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Suche in das Naturschutzgebiet Uedesheim geschickt.

Unwetter am Donnerstagabend : Starkregen sorgt für vollgelaufene Keller in NRW

Dort konnte die Polizei den Schwimmer schließlich unverletzt „versteckt“ in einem Busch auffinden. Mit seinem Ausflug in die Schiffahrtsrinne des Rheins begab sich der Schwimmer in Lebensgefahr und löste einen komplexen Einsatz aus, an dem die Polizei, die Feuerwehr Düsseldorf, ein Rettungshubschrauber, die DLRG, die Wasserwacht und die Feuerwehr Neuss beteiligt waren. Die Einsatzkräfte betonen: „Wir bitten nochmals darum, nicht im Rhein zu schwimmen, es herrscht Lebensgefahr und ruft oft eine Vielzahl von Einsatzkräften auf den Plan.“ Die Feuerwehr Neuss war mit dem Mehrzweckboot Marne sowie mit vier Löschzügen im Einsatz.