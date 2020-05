Feuerwehr Neuss : Brand in Schrebergarten in Uedesheim

Die Feuerwehr Neuss musste nach Uesdesheim ausrücken (Symbol-Bild). Foto: Feuerwehr Neuss

Uedesheim Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in einem Schrebergarten an der Macherscheider Straße ausgerückt. Dort stand der Anbau einer Gartenlaube in Flammen. Als die Einsatzkräfte um 22.27 Uhr alarmiert wurden, war der Rauch laut Feuerwehrsprecher Christian Franke bereits weithin sichtbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor Ort sorgte die Feuerwehr dafür, dass das Feuer nicht auf angrenzende Gartenlauben übertrat. Der Geräteschuppen selbst stand bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden.

Zwei Löschzüge waren in Uedesheim vor Ort. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(abu)