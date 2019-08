Tucherstraße in Neuss : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Tucherstraße in Neuss

Neuss Am Mittwochvormittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und Kleinwagenfahrer. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall gegen 7.15 Uhr in Neuss-Uedesheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 25-jähriger Kleinwagenfahrer auf der Tucherstraße in Richtung Koblenzer Straße unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr, wollte er sein Fahrzeug wenden. Offenbar übersah er dabei einen 52-jährigen Motorradfahrer, der über die Sperrfläche an dem Auto vorbei fahren wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung transportierte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahmen blieb die Tucherstraße gesperrt.