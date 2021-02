Winter in Neuss : Streugut ausverkauft, aber kein Schneechaos

Neuss Der Winter hat sich auch in Neuss zurückgemeldet. Obdachlose können weiterhin 24 Stunden die Hin und Herberge nutzen. AWL-Winterdienst fährt eine Schicht nach der anderen.

Wer bei der aktuellen Wetterlage nicht auf seinen Streugut-Vorrat vom vergangenen Jahr zurückgreifen kann, der hat nun das Nachsehen. Im Bauhaus in Allerheiligen werde es, wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage sagt, gar nicht angeboten, im Baumarkt OBI ist das Streugut ausverkauft. Wann Nachschub zu erwarten ist, wisse man nicht. Das ist im Kaufland an der Römerstraße nicht anders. „Wir haben heute die letzten Zehn-Liter-Eimer verkauft“, so ein Mitarbeiter. Schneeschieber und Schlitten gibt es dort gar nicht, ebensowenig im Bauhaus, und bei OBI von beiden nur noch Restexemplare. Die könnten Kunden auch nur online bestellen und dann vor Ort abholen. Denn Baumärkte sind zurzeit nur für Gewerbetreibende zugänglich.

Streugut anzuschaffen, lohne sich für ihn nicht, sagt Jürgen Kruppa von der Star Tankstelle in Holzheim. Das werde doch viel zu selten benötigt. Nun gerade doch. Was sich aber lohne, seien im Moment Autobatterien. „Seit Samstag wechseln wir hier wegen der Kälte richtig viele aus“, sagt Kruppa. Im Audizentrum Schulz an der Jülicher Straße dagegen ist wenig los. Das sagt Geschäftsführer Rolf Hesemann. „Bei einem Wettereinbruch ohne Corona, wäre unser Notdienst ständig im Einsatz“, betont er. Doch aktuell würden sogar feste Werkstatt-Termine abgesagt.

Wie schon am Sonntag gab es auch am Montag keine Störungen oder besonderen Vorfälle bei den Bussen im Stadtverkehr. Alle Strecken wurden bedient, teilt Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer mit. Der AWL-Winterdienst sei am Montag von sechs Uhr morgens bis in den Nachmittag unterwegs gewesen. „Alle Touren wurden zwei Mal abgefahren“, informiert Scheer. Er geht von einem weiteren „Durchlauf“ in der Nacht aus. Im Einsatz waren alle 17 Fahrzeuge. Ein 24-Stunden-Winterdienst sei gewährleistet. Rund um die Uhr, das aber bereits seit dem ersten Lockdown im März, hat die Hin und Herberge, die Unterkunft für Obdachlose am Derendorfweg, geöffnet. Sie kann 60 wohnungslose Männer aufnehmen, zurzeit seien es 52, die sich dort aufhalten, sagt Mitarbeiter Andreas Meuter. Grund für die Rund-um-die-Uhr-Öffnung im vergangenen März war die Schließung der Tagesanlaufstelle, das Café Ausblick der Caritas. Die Räumlichkeiten dort waren zu klein, um Mindestabstände einzuhalten. Seitdem liefert die Caritas drei Mal in der Woche Essen in die Hin und Herberge, ansonsten müssen die Männer dafür selbst sorgen.