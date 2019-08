Heiß, arbeitsreich und friedlich : Neusser Feuerwehr erlebte ein friedliches Schützenfest

Neuss Nach dem Neusser Bürgerschützenfest zieht die Feuerwehr Bilanz. Es sei ein friedliches Fest gewesen, rund 25 mal leisteten sie Hilfe.

Zusätzlich war auch die Feuerwache rund um die Uhr besetzt. Diese Wachbesatzung sei häufig gebraucht worden. 41 Feuerwehreinsätze gab es am Wochenende, die aber nicht in Zusammenhang mit dem Schützenfest standen. Fünf mal wurde die Feuerwehr zu Zimmerbränden alarmiert. Auch Kleinbrände waren zu löschen. Mit ihrem Löschboot unterstützten sie die Feuerwehren in Dormagen und Monheim, dort wurde eine Person im Wasser gesichtet. Ein Waldbrand im Norden von Neuss hielt die Feuerwehr in Atem. Über sieben Stunden bekämpften sie mit insgesamt sechzig Feuerwehrleuten ein Bodenfeuer in dem Waldstück.