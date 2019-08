46 Platzverweise : Polizei zieht nach Schützenfest Bilanz

Neuss Überwiegend friedlich feierten die Besucher beim Neusser Schützenfest. Das berichtet die Polizei. Dennoch habe es auch einige Auseinandersetzungen gegeben.

Am Wochenende seien etwa einige Anzeigen wegen Körperverletzungen eingegeangen. Die Polizei ermittelt.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke merkt an, dass die Polizei viele positive Rückmeldung für ihre Arbeit bekommen hat. In Zeiten, in denen über zunehmende Respektlosigkeit diskutiert wird, freut mich diese Resonanz aus der Bevölkerung ganz besonders." Die Einsatzkräfte berichten außerdem, dass sie beispielsweise auf der Kirmes oder von Besuchern während der Umzüge angesprochen wurden und mit Blick auf die vorherrschenden Temperaturen Mineralwasser angeboten bekamen.