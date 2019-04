In S11 onaniert : Polizei sucht mit Bild nach Exhibitionist aus S-Bahn

In S11 onaniert

Köln/Neuss/Dormagen Seit bereits Januar sucht die Polizei vergeblich nach dem Mann. Daher wurde nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer kennt diesen Mann?

Er soll am Montag, 28. Januar 2019, in der S11 vor einer Frau onaniert haben. Und das ist nicht die einzige Tat, die ihm vorgeworfen wird.

Eine Neusserin hatte den Verdächtigen an diesem Tag in ihrem Abteil gesehen. Bevor sie ausstieg, machte sie eine Gruppe junger Männer auf das Geschehen aufmerksam. Im Anschluss hatte die junge Frau die Polizei informiert.

Nach ersten Erkenntnissen onanierte der Mann in der Stadtschnellbahn aus Richtung Köln nach Dormagen (fährt weiter nach Düsseldorf). Er ist an der Haltestelle Neuss Süd ausgestiegen.

Der Mann soll sich insgesamt in mindestens drei Fällen gegenüber Frauen präsentiert haben. Alle Vorfälle haben sich laut Polizei in der S11 aus Richtung Köln kommend ereignet. Die Frauen saßen laut Polizei meist alleine in einem Vierer-Abteil, als der Mann sich zu ihnen setzte. Meist hörten die Frauen Musik oder beschäftigten sich mit ihrem Smartphone. Diese Unaufmerksamkeit soll der Mann ausgenutzt, seine Hose geöffnet und onaniert haben. Der Mann kommt vermutlich aus dem Raum Köln oder Neuss-Süd (Dormagen).