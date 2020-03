Polizei aus dem Rhein-Kreis Neuss : Mängel bei Verkehrskontrollen festgestellt

Rhein-Kreis/Kreis Heinsberg Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg haben am Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr Verkehrskontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs in Geilenkirchen durchgeführt.

(NGZ) Dabei arbeiteten sie in Kooperation mit Fachkräften der Direktion Verkehr aus verschiedenen Polizeibehörden zusammen, unter anderem aus dem Rhein-Kreis Neuss. Auch der Zoll, das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), das Veterinäramt Heinsberg, ein Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer und Beamte der niederländischen Polizei waren beteiligt. Insgesamt wurden 186 Personen und 152 Fahrzeuge kontrolliert. In 16 Fällen war die Ladung nicht richtig gesichert. Zwei Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Fünf Fahrzeugführer nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon. In zwei Fällen war die Höhe oder die Länge des Fahrzeugs überschritten. Auch technische Mängel wurden festgestellt. So waren Blattfedern gebrochen, Deichseln verbogen und Bremsen waren nicht funktionsfähig. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten fertigten zudem sieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Fahrpersonalrecht oder die Sozialvorschriften. Hier wurden Lenk- und Ruhezeiten überschritten oder keine Arbeitsnachweise geführt. Auf einem Fahrzeug wurden gefährliche Güter ohne jegliche Sicherung transportiert. Insgesamt fertigten die Beamten 29 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei Strafanzeigen und erhoben neun Verwarngelder. Zudem wurden zwei Mautverstöße festgestellt. Das Veterinäramt kontrollierte fünf Viehtransporte und zwei Lebensmitteltransporte, zum Teil fehlten Dokumente. Über 33 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge wurden beanstandet.