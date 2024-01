Positive Bilanz im Rhein-Kreis 186 Einsätze für die Polizei an Silvester

Nach zahlreichen Ausschreitungen im vergangenen Jahr wurde die Silvesternacht vielerorts mit Spannung erwartet. Die Bilanz am Morgen danach fällt gemischt aus. Im Rhein-Kreis Neuss kam es zu mehreren Einsätzen: Insgesamt 186 Mal mussten die Polizeibeamten zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen ausrücken. Im Vorjahr waren es noch 142 Fälle mit direktem Bezug zu den Silvester-Feierlichkeiten. Nichtsdestotrotz zieht die Kreispolizeibehörde insgesamt ein positives Resümee.