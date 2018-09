Rhein-Kreis Neuss: 56 Autofahrer wegen Handy am Steuer angezeigt

Neuss Rund 195 Fahrzeuge hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag im Rahmen der Aktion „Ablenkung im Straßenverkehr“ kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 100 Verstöße fest - und staunten in manchen Fällen nicht schlecht.

Bei einer Kontrolle an der Batteriestraße in Neuss zogen die Polizisten einen Autofahrer aus dem Verkehr, weil er nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetaminen am Steuer gesessen hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe fällig war. Den 31-jährigen aus Mönchengladbach erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Fahrverbot von einem Monat.