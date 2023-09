Öffentlichkeitsfahndung Polizei sucht vermissten 44-jährigen Neusser

Seit Sonntag, 10. September, wird ein 44-jähriger Mann aus Neuss vermisst. Letztmalig wurde er an seiner Wohnanschrift in Neuss gesehen. Eine Eigengefährdung ist laut Polizei nicht auszuschließen. Der Neusser hat kurzes, braunes Haar und eine schlanke Statur. Er war zuletzt mit einem dunklen Shirt, einer blauen Adidashose mit Streifen und blauen Crocks bekleidet. Vermutlich hält sich die Person in Düsseldorf auf. Die Polizei bittet um Hinweise an 02131 3000 oder jede andere Polizeidienststelle.