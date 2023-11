Polizei sucht Zeugen Körperverletzung auf Further Straße in Neuss

() Am Freitagabend ist ein 61-Jähriger auf der Further Straße in Neuss leicht verletzt worden. Der Neusser war gegen 23.30 Uhr alleine in Richtung des Hauptbahnhofs unterwegs, als ein ihm unbekannter Mann erschien und mehrfach auf ihn einschlug und eintrat. Der Tatverdächtige soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe einen Bart und nach Angaben des 61- Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter der 02131 3000.