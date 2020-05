Polizei in Neuss : Radfahrer mit Drogen und Messer gestoppt

Die Polizei in Neuss hat einen Radfahrer, der Drogen und ein Messer bei sich hatte, gestoppt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt Ein 36 Jahre alter Neusser ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Betäubungsmitteln erwischt worden. Der Radfahrer war gegen 0.25 Uhr von den Beamten auf der Further Straße gestoppt worden, weil er ohne Licht un in falscher Fahrtrichtung unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Ordnungshüter bei der Kontrolle einen Joint bei dem Verdächtigen sowie weitere Betäubungsmittel in Form von Amphetaminen und ein Messer, das unter das Waffengesetz fällt. Die Polizisten stellten das Messer sowie die Betäubungsmittel sicher.

Der Neusser wird sich einem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz stellen müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)