Schwerpunktkontrollen in Neuss : Polizei blitzt 277 Raser und registriert 28 Handy-Verstöße

Innenminister Herbert Reul an der Kontrollstelle Neuss. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Mit Schwerpunkt-Kontrollen ist die Polizei am Mittwoch gegen die verbotene Handy-Nutzung am Steuer vorgegangen – und musste in diesem Zusammenhang auch andere Delikte ahnden. Neben dem Ignorieren der Anschnallpflicht und einigen Fällen, bei denen Ladung nicht ausreichend gesichert war, vielen vor allem Raser auf.

Kreisweit wurden nach Angaben der Polizei gleich 277 Verkehrsteilnehmer registriert, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Den unrühmlichen Rekord stellte ein Autofahrer auf, der auf der Landstraße zwischen Holzheim und Kapellen unterwegs war und in Höhe der Museumsinsel mit Tempo 106 geblitzt wurde. Erlaubt sind dort maximal 70 Stundenkilometer. Innerorts wurde der größte Tempo-Verstoß an der Gladbacher Straße registriert, wo ein Autofahrer in Höhe der Bahnunterführung mit 82 Stundenkilometern unterwegs war. Beide müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Eintrag in die „Verkehrssünderdatei“ in Flensburg rechnen.