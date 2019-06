Polizei Fahndung : Elfjährige Neusserin wird vermisst

Neuss Die Polizei sucht eine Elfjährige, die am Montag weder in die Schule gegangen noch nach Hause gekommen ist. Sie könnte sich im Raum Bochum aufhalten oder in Richtung Schweiz gefahren sein.

Die Familie aus Neuss-Selikum erstattete am Montagabend eine Vermisstenanzeige. Das teilt die Polizei mit.

Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen hatten ergeben, dass sie sich im Raum Bochum aufhalten könnte oder sich selbstständig mit dem Zug auf den Weg in Richtung Schweiz gemacht hat. Bisherige Maßnahmen der Polizei führten nicht dazu, dass das Mädchen gefunden werden konnte.

Hanna K. ist 1, 50 bis 1, 60 Meter groß, schlank, hat braune Haare und braune Augen. Sie trägt eine Brille.

Zur Bekleidung ist bekannt, dass sie zuletzt helle Jeans, ein weißes Oberteil, eine schwarze Jacke und weiße Turnschuhe trug. Hier ist der Link zu dem Fahndungsaufruf.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

