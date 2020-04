Polizei ermittelt : Zwei Motorroller in Neuss gestohlen

Neuss Bislang unbekannte Dieben haben in den vergangenen Tagen zwei Motorroller gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das teilt die Polizei mit. Einer der Roller wurde bereits am Montag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 20 Uhr, gestohlen. Es handelt sich um einen roten Piaggio Roller mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 949KRX. Der Scooter, vom Typ "Typhoon" (Baujahr 1996), war zur Tatzeit auf dem Marienkirchplatz in der Innenstadt abgestellt. An der Verkleidung des Gefährts ist der Aufkleber eines Tauchklubs angebracht.