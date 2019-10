Täter am Wochenende unterwegs : Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Neuss

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich Einbrecher haben am Wochenende in Neuss zugeschlagen (Symbolfoto).

Neuss Unbekannte sind am Derikumer Weg in Grimlinghausen in ein Reihenhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 0.30 Uhr. Das teilt die Polizei mit.

Zudem beschäftigt die Beamten ein Einbruch am Berghäuschensweg. Dort hatten Unbekannte laut Polizeibericht am Samstag zwischen 17.55 Uhr und 20.55 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und sich so Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)