Nixhütter Weg in Neuss : Polizei fahndet nach Exhibitionisten

(Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Neuss Am Dienstagmittag waren zwei Frauen in Neuss-Selikum unterwegs, als sich ihnen ein Mann in schamverletzender Weise zeigte. Die Polizei sucht Hinweise.

Das teilt die Polizei mit.Demnach waren die Frauen gegen 13.20 Uhr im Bereich der Grünanlage am Nixhütter Weg unterwegs, als sie auf den Exhibitionisten trafen.

Der Unbekannte kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 27 bis 32 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, helle kurze Haare, er trug khaki-graue Oberbekleidung und hatte nach Angaben der Zeuginnen große Augen mit auffallend großen Augenrändern.

Hinweise auf die Person werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

(NGZ)