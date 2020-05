Polizei in Neuss : Zwei Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Polizei in Neuss

Neuss Aus der Tiefgarage eines Wohnhauses am Aggrippinaweg im Neusser Augustinusviertel stahlen unbekannte Diebe zwei Motorräder.

In diesem Zusammenhang fiel einem Anwohner ein verdächtiger weißer Kastenwagen auf, der etwa zwei Tage auf dem Parkplatz am Aggrippinaweg stand und am Montagmorgen verschwunden war. Ob ein Zusammenhang mit dem Kastenwagen und den gestohlenen Motorrädern besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.