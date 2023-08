Einsatz an Büchel und Neustraße in Neuss Zwei Männer bei Schlägerei in der Innenstadt verletzt

Ein 28-jähriger Neusser und ein gleichaltriger Düsseldorfer wurden am Sonntag gegen 3 Uhr im Bereich der Neustraße und Büchel Opfer einer Schlägerei. Inwiefern die Männer in diese Schlägerei verwickelt waren, oder ob sie die Opfer waren, ist Gegenstand von Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden von einer Gruppe anderer junger Männer, sechs oder sieben, vor einer Lokalität angegriffen, geschlagen und auch getreten worden. Die Polizei such Zeugen: 02131 3000.