Anzeige in Neuss : Zwei Jugendliche von Unbekannten attackiert

Neuss Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmittag ereignet hat. Zwei Jugendliche gaben an, dass sie am Alexianerplatz von zwei Männer attackiert und leicht verletzt worden seien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Polizei mit. Demnach gaben sie an, dass sie gegen 13.45 Uhr von zwei Männern am Alexianerplatz attackiert worden seien. Einer der Verdächtigen habe die Jugendlichen attackiert und ihnen ins Gesicht geschlagen. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Eine Passantin habe die Tat mitbekommen und sei den Unbekannten noch gefolgt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Zu den Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der erste Unbekannte ist Mitte 20 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlank, trug Bart und sprach deutsch. Der andere Täter ist ungefähr 30 Jahre alt, circa 180 bis 190 Zentimeter groß, trug eine graue Jogginghose sowie eine Kappe.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen sowie der engagierten Passantin, die Hinweise zur Tat oder der Verdächtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)