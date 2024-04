Polizei zählt zwölf Einsatzorte Zwei Festnahmen nach Brandserie in Neuss

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zum Mittwoch im Dauereinsatz. Ursache war eine Serie von Mülltonnen-Bränden in der nördlichen Innenstadt, wie er sie, so Feuerwehrsprecher Christian Franke, in dieser Intensität noch nicht erlebt habe. Zwölf Brandorte zählten Polizei und Feuerwehr, und Ruhe trat erst wieder ein, nachdem um 3.46 Uhr zwei Jugendliche in unmittelbarer Nähe eines Einsatzortes festgenommen werden konnten.