Fahndung in Neuss : Zwei Einbrecherinnen von Bewohnerin ertappt

Neuss Erst klingelten Unbekannte an der Tür einer Obergeschosswohnung Sturm. Als niemand öffnete, versuchten sie die Tür aufzuhebeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagvormittag drangen unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Euskirchener Straße in Neuss-Erfttal ein. Im Treppenhaus klingelten sie, gegen 11.25 Uhr, "Sturm" an der Eingangstür einer Obergeschosswohnung. Da niemand öffnete, machten sich die Verdächtigen an der Tür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Als die beiden etwa 40 Jahre alten Einbrecherinnen von der Wohnungsinhaberin erwischt wurden, flüchteten sie.