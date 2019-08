Vorfall in Neuss : Zwei Unfälle - Fahrerin fährt mit mehr als zwei Promille

Vorfall in Neuss

Nordstadt Die Polizei hat eine Neusserin (41) gestoppt. Die Autofahrerin soll am Mittwochnachmittag zwei Unfälle verursacht haben.

Zunächst soll sie auf der Venloer Straße in die rechte Seite eines Autos gefahren sein, anschließend soll sie an der Kreuzung Venloer Straße/Neusser Weyhe an einer Ampel auf ein Fahrzeug aufgefahren sein. Das teilt die Polizei mit.