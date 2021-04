Unfall in Neuss : Zwei Autos an Ampelkreuzung zusammengestoßen

Zwei Autos an Ampelkreuzung zusammengestoßen

Unfall in Neuss

Am Samstag sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Zwei Menschen erlitten Verletzungen, die Wagen mussten abgeschleppt werden. Zu den genauen Umständen ermittelt nun das Verkehrskommissariat der Polizei.

Am Samstag, 10. April, gegen 12.45 Uhr, stießen zwei Pkw an der Kreuzung der Bundesstraße 477 mit der Landstraße 142 zusammen. Das teilt die Polizei mit. Auch ein Ampelmast wurde in Mittleidenschaft gezogen. Bei dem Zusammenstoß erlitten eine 55-jährige Beteiligte und ihr 48-jähriger Unfallgegner Verletzungen. Die Autos mussten abgeschleppt werde.