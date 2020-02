Vollsperrung bei Neuss Reuschenberg : Zusammenstoß zwischen Lkw und Auto auf A57

Neuss Auf der A57 hat sich zwischen Kreuz Neuss-West und Hafen ein Unfall ereignet. Die Fahrbahnen in Richtung Köln sind laut Autobahnpolizei komplett gesperrt.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Düsseldorf berichtet, sei es am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Golf gekommen. Der Lkw habe das Auto einige Meter vor sich her geschoben. „An der Unfallstelle wird es eine Vollsperrung geben“, heißt es weiter.