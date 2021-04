Angestellter mit Küchenmesser bedroht : Zeugen nach Raub auf Neusser Tankstelle gesucht

Neuss Sonntagvormittag hat ein Unbekannter mit OP-Maske und weißen Handschuhen nach Polizeiangaben eine Tankstelle an der Gladbacher Straße überfallen. Er bedrohte den Angstellten mit einem Küchenmesser und forderte Geld und Zigaretten.

Sonntagvormittag, gegen 10:26 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Gladbacher Straße in Neuss. Das teilt die Polizei mit. Ein mit OP-Maske getarnter Täter gelangte demnach über den Haupteingang in den Verkaufsraum. Er habe den Angestellten unter Vorhalt eines Küchenmessers bedroht und die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten gefordert. Nach der Tat flüchtete der Maskierte mit einer geringen Beute dann zu Fuß in Richtung Römerstraße.