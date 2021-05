Düsseldorfer Straße in Neuss : Zeugen nach illegalem Fahrzeugrennen gesucht

Düsseldorfer Straße in Neuss

Neuss Der Polizei sind am Freitagabend zwei Limousinen aufgefallen, die mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Einer der Fahrer stritt ab, an einem illegalen Fahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein - das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend, 30. April, gegen 20.45 Uhr, auf einem Tankstellengelände an der Düsseldorfer Straße, hörten die Polizisten plötzlich aufheulende Motorengeräusche. Das teilt die Behörde mit. Zwei schwarze Limousinen hätten leicht versetzt auf den beiden Fahrspuren der Düsseldorfer Straße (von der Batteriestraße kommend in Richtung Burgunderstraße) beschleunigt und dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten.