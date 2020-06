A57 Richtung Neuss : Zeugen berichten von illegalem Autorennen

Neuss/Köln Zwei Autofahrer sollen sich auf der Autobahn 57 in Richtung Neuss ein illegales Rennen geliefert haben.

Mehreren Zeugen zufolge wollten eine 28-Jährige und ein Unbekannter am Samstag im Rahmen des mutmaßlichen Wettrennens ein Auto überholen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unbekannte soll dabei mit seinem Auto rechts an der auf der Überholspur fahrenden 27-jährigen Autofahrerin vorbeigefahren sein.