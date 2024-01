Suche nach den Eigentümern Zeuge beobachtet Fahrraddieb in Neuss

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie sich ein 23-jähriger Korschenbroicher am Samstag gegen 1.15 Uhr an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Er informierte die Polizei, die den Korschenbroicher im Hauptbahnhof in Neuss antreffen und kontrollieren konnten. Er schob zwei Fahrräder und versuchte zunächst, noch zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Da der Korschenbroicher nach ersten Erkenntnissen der Polizei die mitgeführten Räder offenbar am Haupteingang entwendet hatte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Die restliche Nacht verbrachte der 23-jährige Mann im Polizeigewahrsam. Die Fahrräder wurden sichergestellt.