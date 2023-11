Am Derendorferweg in Neuss Obdachloser bricht in Firmengebäude ein

Mit einer Festnahme ist am Sonntag ein Einbruch in ein Firmengebäude am Derendorferweg in Neuss zu Ende gegangen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte den Einbruch gegen 12.30 Uhr festgestellt. Die alarmierte Polizei konnte in dem Gebäude wenig später einen 41-jährigen wohnungslosen Mann antreffen.