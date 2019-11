Fall in Neuss : Wohnungseinbrecher aktiv - Polizei sucht Zeugen

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss In Neuss brachen Unbekannte am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und wertet diese derzeit noch aus.

Am Agrippinaweg im Augustinusviertel gelangten Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus durch das zuvor aufgehebelte Terrassenfenster in eine Erdgeschosswohnung. Die Tatzeit lag hier zwischen 16 Uhr und 21.45 Uhr.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und wertet diese derzeit noch aus. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Örtlichkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

(ots)