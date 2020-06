Vorkommnisse in Neuss

Derzeit treiben Telefonbetrüger ihr Unwesen in Neuss. Wie die Polizei mitteilt, wurden mit der Masche des falschen Polizeibeamten am Montag mehrere Bürger telefonisch kontaktiert. Die Täter fragten konkret nach Girokonten. Die Angerufenen reagierten jedoch richtig – sie beendeten das Telefonat und gingen nicht auf die Forderungen ein. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die richtige Polizei sich nie nach Vermögensverhältnissen über das Telefon erkundigt.