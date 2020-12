Erfttal : Vier Verletzte bei Zusammenstoß auf Berghäuschensweg

Erfttal Bei einem Frontalzusammenstoß zweier BMW wurden am Samstagnachmittag auf dem Berghäuschensweg (L 380) vier Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 37-jähriger Neusser, der gegen 17.10 Uhr Richtung Norf fuhr, kurz hinter der Einmündung der L 142, der Zufahrt zur Autobahnanschlussstelle Norf, nach links in den Gegenverkehr geraten.

Dort kollidierte sein Auto mit einem Fahrzeug, in dem ein Bochumer Ehepaar – 33 und 31 Jahre alt – mit seinem zehn Monate alten Säugling unterwegs war. Alle Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, der Neusser dabei in seinem Auto eingeklemmt, so dass ihn die Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät befreien musste. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden. Die L 380 musste für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.