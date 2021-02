Polizei in Neuss : Verwirrter Mann löst Einsatz aus

Neuss An der Körnerstraße hat ein Anwohner am Donnerstag um 15.45 Uhr Brandgeruch im Hausflur festgestellt und den Notruf gewählt. Doch der Mieter der betroffenen Wohnung hinderte Feuerwehr und Polizei am Betreten der Räumlichkeiten und drohte damit, die Kräfte erschießen zu wollen.

