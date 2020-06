Fahndung : Versuchter Handtaschenraub in Neusser Innenstadt

Neuss Am Mittwochmorgen kam es zu einem versuchten Handtaschenraub in Neuss. Die Unbekannte soll einer Seniorin ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Seniorin aus Gelsenkirchen war gegen 9.55 Uhr zu Fuß mit einem Kinderwagen am Theodor-Heuss-Platz unterwegs. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Plötzlich habe eine Unbekannte nach der Handtasche der Gelsenkirchenerin, die sich in dem Kinderwagen befand. Ein Augenzeuge schilderte, dass die 83-Jährige daraufhin die Tasche mit ihren Wertsachen festhielt, woraufhin die Verdächtige der Seniorin ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Handtaschendiebin floh, ohne Beute, in Richtung Marienkirchplatz.