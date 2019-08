Polizei in Neuss ermittelt : Versuchter Einbruch an der Bergheimer Straße

Reuschenberg Eine unbekannte Frau hat am Samstag versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bergheimer Straße einzubrechen.

Die Bewohner, die zu Hause waren, bemerkten den Einbruchsversuch. Die Frau ergriff die Flucht. Das teilt die Polizei mit. Die Tatverdächtige soll 28 bis 30 Jahre alt, schmal und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie hatte einen dunklen Teint, schwarze Haare mit Pony und trug ein weißes T-Shirt sowie Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)