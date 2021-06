Bergheimer Straße in Neuss : Versuchte Sprengung in einer Volksbank-Filiale

Reuschenberg Mit einem Sprengsatz wollten sie einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Reuschenberg knacken, doch weil ein aufmerksamer Anwohner sich bemerkbar machte, ergriffen die Räuber die Flucht.

Am Tag danach deutet nur noch das mit einer Holzplatte versperrte Fenster darauf hin, was sich zuvor in den frühen Morgenstunden ereignete: Unbekannte hatten es in der Nacht zu Dienstag offenbar auf einen Geldautomaten in der Volksbankfiliale an der Bergheimer Straße in Reuschenberg abgesehen.