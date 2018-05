Neuss: Verletzte nach Verkehrsunfall am Hauptbahnhof

Am Neusser Hauptbahnhof

Ein Feuerwehrwagen steht an der Salzstraße. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Neusser Hauptbahnhofes hat es am Montag mehrere Verletzte gegeben. Polizei und Rettungskräfte rückten gegen 14.30 Uhr aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah eine 56-jährige Neusserin eine Rotlicht zeigende Ampel, als sie auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Es kam zur Kollision mit einer, zeitgleich aus der Salzstraße in den Kreuzungsbereich einfahrenden, 47-Neusserin und deren drei Beifahrern. Alle fünf Personen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.