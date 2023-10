Bergheimer Straße in Neuss Mehrere Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Auf der Bergheimer Straße in Neuss hat es am Sonntagvormittag gegen 11.50 Uhr einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gegeben. Ein Streifenwagen der Polizeiwache Neuss war aus Richtung Pomona in Richtung Reuschenberg auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Polizeibeamten nuthten dazu das Blaulicht und fuhren nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht weiter geradeaus.