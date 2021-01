Vorfall in Neuss : Unfallfahrer montiert gefälschtes Kennzeichen ab und verschwindet

Neuss Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht und Urkundenfälschung erwartet einen 27-Jährigen, der am Dienstagabend auf der A 57 nach Überzeugung der Autobahnpolizei einen Autounfall verursacht hat. Und das ist nur ein Teil der Probleme, die sich der junge Mann eingehandelt hat.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der junge Mann mit einem BMW unterwegs, als ihm offensichtlich ein Reifen an der Hinterachse platzte. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das schleuderte quer über die Straße, traf den Audi des Bergheimers – und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Und was machte der Unfallfahrer? Er stieg aus, montierte das (ungarische) Kennzeichen am Heck de Wagens und lief zum rechten Fahrbahnrand, wo ein anderes Auto stoppte, in das er einstieg und verschwand.