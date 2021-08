Quad-Fahrer in Neuss : Mutmaßlich illegales Straßenrennen endet im Krankenhaus

Neuss Zwei Neusser haben sich offenbar ein Rennen mit Quads geliefert, bei dem ein Mann stürzte und in eine Spezialklinik eingeliefert wurde. Die Polizei ermittelt nun.

Am Sonntag, 1. August gegen 12.40 Uhr wurden Polizisten über ein verunglückten Quadfahrer am Berliner Platz, nahe der Kreuzung Engelbertstraße/Adolfstraße, informiert. Ermittlungen vor Ort deuteten darauf hin, dass der schwerverletzte 40-Jährige sowie ein weiterer 48-jähriger Quadfahrer zunächst den Konrad-Adenauer-Ring mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berliner Platz/Fesserstraße befuhren. Dort sollen sie bereits mehrere Autos im Rahmen eines Beschleunigungsrennens überholt und eine Ampel missachtet haben. Kurz darauf schildern Zeugen, dass der 40-Jährige die Kontrolle über sein Quad verlor, den Bordstein berührte, gegen eine Laterne prallte und schwer stürzte. Der 48-Jährige mutmaßliche Rennkontrahent fuhr zunächst weiter, erschien aber später wieder an der Unfallstelle. Die Verletzungen des gestürzten 40-Jährigen machten laut Angaben der Polizei einen sofortigen Transport in eine Spezialklinik notwendig.