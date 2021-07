Stecken Jugendliche dahinter? : Corona-Testzentren in Neuss und Kaarst beschädigt

Neuss und Kaarst An gleich zwei Standorten im Rhein-Kreis Neuss wurden am Wochenende Corona-Testzentren beschädigt. Wie groß ist der Schaden - ein Überblick.

Von Freitag, 16. Juli, 10 Uhr bis Samstag, 17. Juli, 6.40 Uhr, besprühten Unbekannte den Pavillon eines Corona-Testzentrums an der Altebrücker Straße in Neuss mit Farbe. Der oder die Täter brachten auf einer Plane großflächig den Buchstaben "C" sowie ein Fragezeichen an, teilte die Polizei mit. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.